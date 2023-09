Prime Minister Receives Belize@42 Creative Youth Ideas Summit Outcomes Document

During the Cabinet Meeting on September 26, 2023, Prime Minister Hon. John Briceรฑo was presented the Belize@42 Creative Youth Ideas Summit Outcomes Document by Hon. Francis Fonseca, Minister of Education, Culture, Science and Technology.

First held in 2021, the Belize Creative Youth Ideas Summit is an official event of the National Celebrations calendar. The summit provides a platform for youth to engage in constructive solutions-based dialogue while sharing their thoughts and ideas for sustainable and social development of Belize. This year, youths representing various organizations, socio-economic backgrounds and geographical spaces convened for the hybrid event on September 13.

The Outcomes document outlines responses to the following questions, which focused on the ongoing constitutional reform process and various social challenges faced by Belize as a developing nation:

โ€ข ๐˜ž๐˜ฉ๐˜ข๐˜ต ๐˜ฅ๐˜ฐ๐˜ฆ๐˜ด ๐˜‰๐˜ฆ๐˜ญ๐˜ช๐˜ป๐˜ฆ@42 ๐˜ฎ๐˜ฆ๐˜ข๐˜ฏ ๐˜ต๐˜ฐ ๐˜บ๐˜ฐ๐˜ถ?

โ€ข ๐˜๐˜ฏ ๐˜บ๐˜ฐ๐˜ถ๐˜ณ ๐˜ท๐˜ช๐˜ฆ๐˜ธ, ๐˜ธ๐˜ฉ๐˜ข๐˜ต ๐˜ข๐˜ต๐˜ต๐˜ณ๐˜ช๐˜ฃ๐˜ถ๐˜ต๐˜ฆ๐˜ด ๐˜ด๐˜ฉ๐˜ฐ๐˜ถ๐˜ญ๐˜ฅ ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ช๐˜ฅ๐˜ฆ๐˜ข๐˜ญ ๐˜‰๐˜ฆ๐˜ญ๐˜ช๐˜ป๐˜ฆ๐˜ข๐˜ฏ ๐˜ค๐˜ช๐˜ต๐˜ช๐˜ป๐˜ฆ๐˜ฏ ๐˜ฉ๐˜ฐ๐˜ญ๐˜ฅ? ๐˜ž๐˜ฉ๐˜ข๐˜ต ๐˜ด๐˜ฉ๐˜ฐ๐˜ถ๐˜ญ๐˜ฅ ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ๐˜ช๐˜ณ ๐˜ณ๐˜ช๐˜จ๐˜ฉ๐˜ต๐˜ด ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฅ ๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ด๐˜ฑ๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ด๐˜ช๐˜ฃ๐˜ช๐˜ญ๐˜ช๐˜ต๐˜ช๐˜ฆ๐˜ด ๐˜ฃ๐˜ฆ?

โ€ข ๐˜‹๐˜ช๐˜ด๐˜ค๐˜ถ๐˜ด๐˜ด ๐˜ข ๐˜ค๐˜ณ๐˜ช๐˜ต๐˜ช๐˜ค๐˜ข๐˜ญ ๐˜ช๐˜ด๐˜ด๐˜ถ๐˜ฆ ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ข๐˜ต ๐˜ช๐˜ฎ๐˜ฑ๐˜ฆ๐˜ฅ๐˜ฆ๐˜ด ๐˜ฐ๐˜ถ๐˜ณ ๐˜ด๐˜ฐ๐˜ค๐˜ช๐˜ฐ-๐˜ฆ๐˜ค๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ฐ๐˜ฎ๐˜ช๐˜ค ๐˜ฅ๐˜ฆ๐˜ท๐˜ฆ๐˜ญ๐˜ฐ๐˜ฑ๐˜ฎ๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ต ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฅ ๐˜ฑ๐˜ณ๐˜ฐ๐˜ด๐˜ฑ๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ช๐˜ต๐˜บ. ๐˜Œ๐˜ญ๐˜ข๐˜ฃ๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ข๐˜ต๐˜ฆ ๐˜ฐ๐˜ฏ ๐˜ฉ๐˜ฐ๐˜ธ ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ช๐˜ด ๐˜ช๐˜ด๐˜ด๐˜ถ๐˜ฆ ๐˜ช๐˜ฎ๐˜ฑ๐˜ข๐˜ค๐˜ต๐˜ด ๐˜ข๐˜ญ๐˜ญ ๐˜ฐ๐˜ง ๐˜ถ๐˜ด ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฅ ๐˜ฆ๐˜น๐˜ฑ๐˜ญ๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ฆ ๐˜ฑ๐˜ฐ๐˜ด๐˜ด๐˜ช๐˜ฃ๐˜ญ๐˜ฆ ๐˜ด๐˜ฐ๐˜ญ๐˜ถ๐˜ต๐˜ช๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ด.

The Prime Minister welcomed the opportunity to review the document, which represents the voice of Belizeโ€™s youth. Copies were also shared with the Cabinet.

Please help support Local Journalism in Belize For the first time in the history of the island's community newspaper, The San Pedro Sun is appealing to their thousands of readers to help support the paper during the COVID-19 pandemic. Since 1991 we have tirelessly provided vital local and national news. Now, more than ever, our community depends on us for trustworthy reporting, but our hard work comes with a cost. We need your support to keep delivering the news you rely on each and every day. Every reader contribution, however big or small, is so valuable. Please support us by making a contribution.

Follow The San Pedro Sun News on Twitter, become a fan on Facebook. Stay updated via RSS