Minister of National Defence Receives Distinguished Service Medal from Louisiana National Guard

On September 22, 2023, Hon. Florencio Marin, Jr., Minister of National Defence and Border Security, was awarded the Louisiana Distinguished Service Medal by Major General Keith Waddell, Adjutant General of the Louisiana National Guard.

The citation reads โ€œ๐˜ง๐˜ฐ๐˜ณ ๐˜ฆ๐˜น๐˜ค๐˜ฆ๐˜ฑ๐˜ต๐˜ช๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ข๐˜ญ๐˜ญ๐˜บ ๐˜ฎ๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ช๐˜ต๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ช๐˜ฐ๐˜ถ๐˜ด ๐˜ด๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ท๐˜ช๐˜ค๐˜ฆ ๐˜ช๐˜ฏ ๐˜ค๐˜ฐ๐˜ฐ๐˜ฑ๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ข๐˜ต๐˜ช๐˜ฐ๐˜ฏ ๐˜ธ๐˜ช๐˜ต๐˜ฉ ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜“๐˜ฐ๐˜ถ๐˜ช๐˜ด๐˜ช๐˜ข๐˜ฏ๐˜ข ๐˜•๐˜ข๐˜ต๐˜ช๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ข๐˜ญ ๐˜Ž๐˜ถ๐˜ข๐˜ณ๐˜ฅ ๐˜š๐˜ต๐˜ข๐˜ต๐˜ฆ ๐˜—๐˜ข๐˜ณ๐˜ต๐˜ฏ๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ด๐˜ฉ๐˜ช๐˜ฑ ๐˜—๐˜ณ๐˜ฐ๐˜จ๐˜ณ๐˜ข๐˜ฎ. ๐˜›๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ข๐˜ฃ๐˜ญ๐˜ฆ ๐˜๐˜ญ๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ค๐˜ช๐˜ฐ ๐˜”๐˜ข๐˜ณ๐˜ช๐˜ฏโ€™๐˜ด ๐˜ญ๐˜ฆ๐˜ข๐˜ฅ๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ด๐˜ฉ๐˜ช๐˜ฑ ๐˜ช๐˜ฏ ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜”๐˜ช๐˜ฏ๐˜ช๐˜ด๐˜ต๐˜ณ๐˜บ ๐˜ฐ๐˜ง ๐˜•๐˜ข๐˜ต๐˜ช๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ข๐˜ญ ๐˜‹๐˜ฆ๐˜ง๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ค๐˜ฆ ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฅ ๐˜‰๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ฅ๐˜ฆ๐˜ณ ๐˜š๐˜ฆ๐˜ค๐˜ถ๐˜ณ๐˜ช๐˜ต๐˜บ ๐˜ช๐˜ฏ ๐˜‰๐˜ฆ๐˜ญ๐˜ช๐˜ป๐˜ฆ ๐˜ด๐˜ต๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜จ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ฆ๐˜ฅ ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ฑ๐˜ข๐˜ณ๐˜ต๐˜ฏ๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ด๐˜ฉ๐˜ช๐˜ฑ ๐˜ธ๐˜ช๐˜ต๐˜ฉ ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜“๐˜ฐ๐˜ถ๐˜ช๐˜ด๐˜ช๐˜ข๐˜ฏ๐˜ข ๐˜•๐˜ข๐˜ต๐˜ช๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ข๐˜ญ ๐˜Ž๐˜ถ๐˜ข๐˜ณ๐˜ฅ. ๐˜๐˜ช๐˜ด ๐˜ฅ๐˜ฆ๐˜ฅ๐˜ช๐˜ค๐˜ข๐˜ต๐˜ช๐˜ฐ๐˜ฏ ๐˜ต๐˜ฐ ๐˜ฆ๐˜น๐˜ค๐˜ฆ๐˜ญ๐˜ญ๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ค๐˜ฆ, ๐˜ฑ๐˜ณ๐˜ฐ๐˜ง๐˜ฆ๐˜ด๐˜ด๐˜ช๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ข๐˜ญ๐˜ช๐˜ด๐˜ฎ, ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฅ ๐˜ญ๐˜ฆ๐˜ข๐˜ฅ๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ด๐˜ฉ๐˜ช๐˜ฑ ๐˜ฉ๐˜ข๐˜ท๐˜ฆ ๐˜ฃ๐˜ฆ๐˜ฆ๐˜ฏ ๐˜ช๐˜ฏ๐˜ด๐˜ต๐˜ณ๐˜ถ๐˜ฎ๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ต๐˜ข๐˜ญ ๐˜ช๐˜ฏ ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ฐ๐˜ท๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ข๐˜ญ๐˜ญ ๐˜ด๐˜ถ๐˜ค๐˜ค๐˜ฆ๐˜ด๐˜ด ๐˜ฐ๐˜ง ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜“๐˜ฐ๐˜ถ๐˜ช๐˜ด๐˜ช๐˜ข๐˜ฏ๐˜ข ๐˜•๐˜ข๐˜ต๐˜ช๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ข๐˜ญ ๐˜Ž๐˜ถ๐˜ข๐˜ณ๐˜ฅโ€™๐˜ด ๐˜ด๐˜ต๐˜ข๐˜ต๐˜ฆ ๐˜ฑ๐˜ข๐˜ณ๐˜ต๐˜ฏ๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ด๐˜ฉ๐˜ช๐˜ฑ ๐˜ฑ๐˜ณ๐˜ฐ๐˜จ๐˜ณ๐˜ข๐˜ฎ. ๐˜›๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ข๐˜ฃ๐˜ญ๐˜ฆ ๐˜”๐˜ณ. ๐˜”๐˜ข๐˜ณ๐˜ช๐˜ฏโ€™๐˜ด ๐˜ข๐˜ค๐˜ต๐˜ช๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ด ๐˜ข๐˜ณ๐˜ฆ ๐˜ช๐˜ฏ ๐˜ฌ๐˜ฆ๐˜ฆ๐˜ฑ๐˜ช๐˜ฏ๐˜จ ๐˜ธ๐˜ช๐˜ต๐˜ฉ ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ง๐˜ช๐˜ฏ๐˜ฆ๐˜ด๐˜ต ๐˜ต๐˜ณ๐˜ข๐˜ฅ๐˜ช๐˜ต๐˜ช๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ด ๐˜ฐ๐˜ง ๐˜ฎ๐˜ช๐˜ญ๐˜ช๐˜ต๐˜ข๐˜ณ๐˜บ ๐˜ด๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ท๐˜ช๐˜ค๐˜ฆ ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฅ ๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ง๐˜ญ๐˜ฆ๐˜ค๐˜ต ๐˜จ๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ข๐˜ต ๐˜ค๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ฅ๐˜ช๐˜ต ๐˜ถ๐˜ฑ๐˜ฐ๐˜ฏ ๐˜ฉ๐˜ช๐˜ฎ๐˜ด๐˜ฆ๐˜ญ๐˜ง, ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜”๐˜ช๐˜ฏ๐˜ช๐˜ด๐˜ต๐˜ณ๐˜บ ๐˜ฐ๐˜ง ๐˜•๐˜ข๐˜ต๐˜ช๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ข๐˜ญ ๐˜‹๐˜ฆ๐˜ง๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ค๐˜ฆ ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฅ ๐˜‰๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ฅ๐˜ฆ๐˜ณ ๐˜š๐˜ฆ๐˜ค๐˜ถ๐˜ณ๐˜ช๐˜ต๐˜บ, ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜“๐˜ฐ๐˜ถ๐˜ช๐˜ด๐˜ช๐˜ข๐˜ฏ๐˜ข ๐˜•๐˜ข๐˜ต๐˜ช๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ข๐˜ญ ๐˜Ž๐˜ถ๐˜ข๐˜ณ๐˜ฅ, ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฅ ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜š๐˜ต๐˜ข๐˜ต๐˜ฆ ๐˜ฐ๐˜ง ๐˜“๐˜ฐ๐˜ถ๐˜ช๐˜ด๐˜ช๐˜ข๐˜ฏ๐˜ข.โ€

The Belize/Louisiana State Partnership Program commenced some 26 years ago and continues to grow strength to strength. The program has assisted in fostering great professionalism for the Belize Defence Force and Belize Coast Guard through training and subject matter expertise exchanges.

Minister Marin expressed his gratitude for the honor bestowed on him and for the stellar friendship and camaraderie established with the Louisiana National Guard.

